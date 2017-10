La band comica, demenziale, irriverente e incredibilmente dotata più famosa d’Italia sta per lasciarci. Dopo un sodalizio di oltre trent’anni Elio, Faso, Rocco Tanica e Cesareo scioglieranno il gruppo che con estro imprevedibile ha raccontato mediocrità e ipocrisie della cultura italiana.



Hanno fatto una lunga gavetta da quel lontano 1980, quando si esibirono alla festa del CAF di San Siro davanti a dieci pensionati, eppure negli anni sono riusciti a farsi prendere "sul serio".



Probabilmente non sapremo mai se la loro “La terra dei cachi” avrebbe dovuto vincere la 46esima edizione del Festival di Sanremo, ma poco importa: per chi li ama hanno trionfato ugualmente.