Da Tom Cruise a Nicole Kidman, le star pronte a sfidarsi al botteghino

Da Tom Cruise che "sifda" Nicole Kidman, a Colin Farrell e James Franco . Sono tantissime le star che stanno per affollare le sale cinematografiche. Sarà infatti un inizio stagione di grandi ritorni quella alle porte, caratterizzata anche da registi - vere star quanto gli attori che dirigono - come Christopher Nolan , Sofia Coppola e Darren Aronofsky .

Si inizia con Kenneth Branagh in sala il 31 agosto nel film "Dunkirk" di Nolan, rivedremo Kevin Spacey il 7 settembre in "Baby driver - Il genio della fuga" e dalla stessa data Jessica Chastain in "Miss Sloane - Giochi di potere" di John Madden e James Franco attore e regista di "In Dubious Battle - Il Coraggio degli Ultimi".

Cruise dal 14 settembre in "Barry Seal - Una storia americana" e sempre dal 14 settembre Diane Keaton in "Appuntamento al parco" di Joel Hopkins. Torneranno sul grande schermo Farrell, Kidman, Kirsten Dunst dal 21 settembre nell'attesissimo nuovo film della Coppola "L'inganno" e dal 21 settembre anche Colin Firth in "Kingsman: Il cerchio d'oro" di Matthew Vaughn.

Non solo. Ryan Gosling e Harrison Ford il 5 ottobre in "Blade Runner 2049" di Denis Villeneuve e sempre dal 5 ottobre Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Brian Gleeson nel film "Mother!" di Darren Aronofsky.