18 agosto 2017 10:25 "Star Wars", in lavorazione uno spin-off su Obi-Wan Kenobi Secondo "Hollywood Reporter", per la realizzazione del progetto è già stato contattato il regista Stephen Daldry. Ed Ewan McGregor...

Uno spin-off di "Star Wars" incentrato su Obi-Wan Kenobi è in lavorazione. Lo comunica Hollywood Reporter, che ha anche diffuso il nome del regista contattato per la realizzazione del progetto, che non ha ancora un copione. Si tratta di Stephen Daldry, già conosciuto per "Billy Elliot" e "The Hours". Ewan McGregor, che ha interpretato Obi-Wan nella trilogia prequel, si era già detto interessato a riprendere il ruolo del personaggio.

La produzione di un eventuale spin-off di "Star Wars" dedicato allo Jedi Master è tuttavia ancora in fase embrionale. Non è chiaro, infatti, su quale periodo della vita di Obi-Wan la pellicola possa concentrarsi, e la stessa rivista cinematografia americana spiega che si sono ancora in corso le trattative per coinvolgere Stephen Daldry. Qualora il regista trovasse un accordo con Disney e Lucasfilm, contribuirà a sviluppare anche la sceneggiatura.

Gli altri spin-off - La possibile pellicola su Obi-Wan non è certamente la prima ad espandere il già ampio franchise di "Star Wars". A proposito di spin-off, il 15 dicembre 2016 è arrivato nelle sale cinematografiche "Rogue One - A Star Wars Story", il film che ha inaugurato il filone di storie auto-conclusive dell'amatissima saga. In quel caso, la storia si è svolta prima di "Episodio IV: Una nuova speranza", e il regista era Gareth Edwards, con protagonisti Felicity Jones e Diego Luna.

Un secondo spin-off di "Star Wars", incentrato su Han Solo, è già stato ufficialmente annunciato da Disney e Lucasfilm, e la sua uscita è prevista per il 25 maggio 2018. Scritto e diretto da Phil Lord e Chris Miller, il film in arrivo è dedicato a un giovane Han e ambientato prima degli eventi di "Una Nuova Speranza". Nel cast sono presenti Alden Ehrenreich nei panni del protagonista, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.