Da Alessia Marcuzzi a Ilary Blasi, Il piccolo principe conquista i vip

La magia de " Il piccolo principe " continua a conquistare grandi e piccini, grazie alle sue pillole di saggezza senza tempo. In occasione dell'uscita del film, il 1° gennaio 2016, la Fabbrica del Sorriso ha pubblicato un'edizione illustrata del classico di Antoine de Saint-Exupéry. I ricavati saranno devoluti in beneficenza e sui social tanti vip hanno già aderito all'iniziativa, posando insieme al libro.

Sul web è partita campagna virale che sta conquistando i social, con vip e persone comune che stanno aderendo all'iniziativa. Tra i volti noti Alessia Marcuzzi, Melissa Satta, Ilary Blasi, Teo Mammuccari, Elenoire Casalegno, Cristina Chiabotto... e tanti altri. Prendi parte anche tu all'evento. pubblicando una foto con il libro e utilizzando gli hashtag #IlPiccoloPrincipe e #Fabbricadelsorriso.



Parte del ricavato della vendita del libro sarà devoluto ai progetti della Fabbrica in favore dei bambini che soffrono la fame in Italia e nel mondo. Anche il film del Piccolo Principe, in sala il 1° gennaio, devolverà in beneficenza una quota di ogni biglietto venduto.