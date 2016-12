Concerto del Primo Maggio, ecco il cast completo: da Grignani a Nina Zilli

Reso noto il cast della tradizionale maratona musicale del Primo Maggio a Roma. L'appuntamento promosso come sempre da CGIL, CISL e UIL in Piazza San Giovanni in Laterano offrirà per 8 ore di musica con Luca Barabarossa alla conduzione. Oltre ai già annunciati Skunk Anansie, Marlene Kuntz, Max Gazzé, Vinicio Capossela coi Calexico, Tiromancino, prenderanno parte anche Gianluca Grignani, Nina Zilli, Nada, Perturbazione.