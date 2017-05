Concerto del Primo Maggio a Roma: sul palco Gabbani, Bennato ed Ermal Meta

Una line up d'eccezione di grandi ospiti nazionali e internazionali saliranno sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso come sempre da CGIL, CISL e UIL. Ad animare le 8 ore di musica in Piazza San Giovanni in Laterano, tra gli altri Editors, Edoardo Bennato, Planet Funk, Brunori Sas, Bombino, Levante, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Samuel, Lo Stato Sociale, Sfera Ebbasta, Rocco Hunt. Conducono Camila Raznovich e Clementino.