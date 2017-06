Con i Tnt "Gloria" rivive in una versione tra il pop e la lirica

Definiscono il loro genere "pop lirico" e assicurano di essere pronti a regalare emozioni esplosive. Non a caso si chiamano TNT, come la sigla del tritolo. Il trio composto da Ludovico Creti (baritono), Alberto Urso (tenore) e Benedetta Caretta lancia la cover di "Gloria" di Umberto Tozzi, brano che ha avuto un successo mondiale. Si tratta di un estratto dall'album "What Else?" e Tgcom24 vi presenta il video in anteprima.