Club To Club diventa maggiorenne e annuncia Aphex Twin in esclusiva italiana

La diciottesimaa edizione di Club To Club scalda i motori annunciando il primo nome in lineup, Aphex Twin. Un bel modo per il festival di festeggiare una "maturità" anagrafica, anche se già pienamente dimostrata sul campo da anni. Richard D. James è da oltre 25 anni una delle figure più geniali e influenti del panorama mondiale della musica elettronica e torna in Italia dal vivo dopo 7 anni di assenza. Il festival internazionale di avant-pop si terrà dall'1 al 4 novembre come di consueto a Torino. Il tema dell'edizione 2018 è "La luce al buio", che si sposa perfettamente con gli stilemi dell'artista irlandese che ha fatto delle ombre e del mistero un suo marchio di fabbrica.