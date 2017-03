Cinque anni senza Lucio Dalla: tre giorni di eventi e un film per ricordarlo

Cinque anni senza Lucio Dalla . L'1 marzo del 2012 il grande cantautore bolognese veniva stroncato da un infarto a Montreux, dove si trovava per un concerto. Per ricordarlo sono in programma tanti eventi e anche un film, " Caro Lucio ti scrivo ", nelle sale dall'1 all'8 marzo: una docu-fiction in sette episodi che prendono spunto da altrettante celebri canzoni di Dalla.

A preoccuparsi che questo anniversario non passi sotto silenzio, oltre all'amore dei fan, ci pensa come ogni anno la "Fondazione Lucio Dalla". Nelle giornate del 2, 3 e 4 marzo Bologna risuonerà della musica e del genio del cantautore. Tutto graviterà attorno alla casa di Dalla, in via D'Azeglio, casa diventata un museo e che fa da punto di riferimento per tutte le iniziative.



Tra appuntamenti musicali e incontri dove ricordare la figura di Dalla, si alterneranno amici, compagni di avventura ed epigoni del grande cantautore: Pupi Avati, Rita Pavone, Gabriele Muccino, Enrico Rava, Gaetano Curreri, Brunori Sas e Dente, oltre ai giovani musicisti del Liceo musicale Lucio Dalla e del conservatorio Frescobaldi di Ferrara. Tre serate che si terranno in Sala Caruso, all'interno della Casa di Dalla. Le tre sale saranno rimandate in diretta su un grande schermo nella sottostante piazza de’ Celestini.



Al cinema invece toccherà al film diretto da Riccardo Marchesini e tratto dall'omonimo spettacolo teatrale scritto da Cristiano Governa. Si tratta di una docu-fiction a episodi, in cui ognuno corrisponde a una lettera con, sullo sfondo, Bologna e le indimenticabili note di Dalla. Tutto inizia con Egle, la postina del cantante, che ha aperto alcune delle lettere a lui indirizzate. Alcuni protagonisti delle sue canzoni hanno voluto scrivergli e grazie alla postina, si scopre che fine hanno fatto Anna e Marco, Futura, o il "caro amico" de "L'anno che verrà". Il tutto, attraverso le voci d’eccezione di Ambra Angiolini, Alessandro Benvenuti, Piera Degli Esposti, Neri Marcorè, Ottavia Piccolo, Andrea Roncato e Grazia Verasani che svelano cosa è successo alla fine di quelle canzoni e come sono cambiate le loro vite.