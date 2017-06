Cinema, "Quo Vado" e "Perfetti Sconosciuti" alla conquista della Cina

Era dai tempi de "L'ultimo imperatore", il capolavoro vincitrice di nove Oscar firmato da Bernardo Bertolucci e datato 1987, che il cinema italiano non trova il giusto spazio in Cina. Ora, però, la svolta sembra vicina: "Quo Vado" e "Perfetti Sconosciuti", i due successi targati Medusa capaci di risollevare le sorti della scorsa stagione cinematografica italiana sono pronti a sbarcare in territorio orientale per conquistare un mercato dal potenziale gigantesco. La simpatia di Checco Zalone e la sorprendente commedia di Paolo Genovese potrebbero conquistare un Paese da sempre innamorato dell'Italia. I produttori stanno trattando: i due film potrebbero trovare spazio o nelle 60mila sale cinematografiche del Paese, o sulle piattaforme pay-tv o ancora online.