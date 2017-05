Cinema in lutto, morto l'attore americano Powers Boothe

E' morto all'età di 68 anni l'attore americano Powers Boothe, noto soprattutto per i suoi ruoli da "cattivo". Boothe aveva vinto un Emmy nel 1980 per la sua interpretazione di Tim Jones nella miniserie "Guyana Tragedy", film sulla setta che nel 1978 fu protagonista di un suicidio collettivo a Jonestown. Ultimamente aveva recitato in film come 'Sin City' E 'The Avengers'. Lo ricordiamo tra le altre interpretazioni, in Tombstone.