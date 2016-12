Christian De Sica, lieve malore: già dimesso va in scena regolarmente

Spavento per Christian De Sica. L'attore è stato colpito da un lieve malore causato da un calo di pressione. Portato all'ospedale "Loreto a Mare" di Napoli, dove si trova in questi giorni per uno spettacolo teatrale, è stato sottoposto ad alcuni controlli ed è quindi stato dimesso. Già sabato sera sarà regolarmente in scena al Teatro Augusteo del capoluogo campano, con Alessandro Siani, nello spettacolo "Il principe abusivo".