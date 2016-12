Cher, i 70 anni della diva folle che oggi canta per Hillary Clinton

Un'icona pop mai uguale a se stessa. Cher compie 70 anni e non ha nessuna voglia di fermarsi, nonostante 50 anni di carriera nel mondo dello spettacolo tra musica, cinema e tv. Una bacheca ricca di premi, tra cui l'Oscar come miglior attrice nel 1988, oggi Cher (vero nome Cherylin Sarkisian LaPierre), ha scelto di cantare per Hillary Clinton che sostiene nella campagna per la nomina a candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti.

Figlia di un rifugiato armeno che lavorava come camionista, John Sarkisian, e dell'attrice e modella di origini cherokee Jakie Jean Crouch, Cher nasce in California il 20 maggio 1946. Nei primi anni Sessanta, a 16 anni, l'incontro che le cambia la vita: quello con Salvatore Bono, quel Sonny Bono che sposerà nel 1964 e con il quale darà vita a un lungo e fortunato sodalizio artistico che la rende famosa, prima di separarsi e restare amici. Insieme, Sonny&Cher condivideranno 13 anni di matrimonio, una figlia, Chastity - che più tardi sceglierà di cambiare sesso per diventare, nel 2010, Chaz Bono – e una stella nella Walk of fame.



Prima di Madonna, Lady Gaga e Miley Cyrus, Cher è stata popstar irriverente e trasgressiva. Mille volti e mille trasformazioni, non solo sul palco. Il massiccio ricorso alla chirurgia plastica ha ricostruito la sua immagine, cancellando i segni del tempo. Fissati negli annali sono anche i suoi grandi traguardi. Oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo, decine di hit in vetta alle classifiche, un Emmy, un Grammy, tre Golden Globe e la soddisfazione di aver vinto a sorpresa l'Oscar come migliore attrice per "Stregata dalla luna".



Al cinema, Cher non ha brillato solo nella pellicola che le ha dato la statuetta. Tra i suoi film l'indimenticabile "Sirene" - accanto a una giovanissima Winona Ryder e una Christina Ricci ancora bambina - e "Le streghe di Eastwick" di George Miller (1987), con Jack Nicholson, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer.