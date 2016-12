Checco Zalone corre verso il record, "Quo vado?" ha superato quota 50 milioni

Checco Zalone non si ferma e cerca di superare i suoi stessi record. "Quo vado?" avanza con passi da gigante al box office e in dieci giorni ha già incassato 50 milioni di euro. E' molto vicino quindi a battere quei 52 milioni che fanno del suo "Sole a catinelle" il secondo maggiore incasso italiano di sempre dietro "Avatar" . Intanto ha venduto biglietti pari alla popolazione di Puglia, Calabria, Basilicata e Molise.

Per comprendere il successo di Zalone, basti pensare che "Star Wars: Il risveglio della forza" in 4 weekend ha incassato 24.557.550 euro (con 3,2 milioni di spettatori), praticamente la metà di "Quo Vado?".



Tornando ai risultati del botteghino, in quest'ultimo weekend il film diretto da Gennaro Nunziante ha incassato altri 12.566.347 euro, rimanendo saldo al primo posto. "Il piccolo principe" mantiene la seconda posizione con 1.798.083 euro, mentre al terzo posto c'è la new entry "La grande scommessa" con 1.743.217 euro.