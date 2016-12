Celine Dion, dopo la morte del marito torna con un nuovo album tutto in francese

Un album tutto in francese, sognato con il marito René Angelil scomparso a gennaio. Celine Dion torna il 26 agosto con il disco " Encore un soir ". Un progetto che la coppia accarezzava da tempo e che finalmente prende vita. Come l'ennesimo omaggio della cantante al compagno di una vita, nonché manager storico. Il lavoro si avvale della collaborazione di Jean-Jacques Goldman , che per lei ha firmato il brano che dà il titolo all'album.

Il desiderio della cantante canadese e del marito di lavorare nuovamente con Goldman, dopo 12 anni, si è concretizzato proprio con il singolo di lancio, una canzone realizzata "su misura", che ha raggiunto le vette di iTunes anche nei mercati non francesi, arrivando al numero 1 in 10 Paesi, nella top 10 in 22 Paesi e nella Top 20 in 27 Paesi.

Il singolo, uscito il 24 maggio, ha anche superato i 2 milioni di streams su Spotify. Una canzone sul tempo che passa che Celine aveva chiesto all'autore-compositore francese: "So che hai scritto già tutto per me, ma quello che vivo in questo momento è talmente importante, se tu potessi donarmi un poco della tua magia...".

Tra gli autori del disco, anche Francis Cabrel e Serge Lama che, per la prima volta insieme, collaborano a una canzone per Celine. E poi Jacques Veneruso, il collaboratore più fidato negli ultimi anni, che ha contribuito alle celebri "Je ne vous oublie pas" e "Parler à mon pe're", e ha scritto e composto un brano inedito per questo album. Zaho, Florent Mothe e Mutine hanno invece composto quattro brani dal sapore pop. E dulcis in fundo Marc Dupré, artista multiplatino che ha collezionato molte hit in Québec.

Sul fronte live, dopo due concerti sold-out ad Anversa davanti a 30mila persone e nove date tutte esaurite all'AccorHotel Arena di Parigi, durante le quali si è esibita per 110mila fan, la Dion ha proseguito con i suoi 28 appuntamenti live fermandosi a Montréal dal 31 luglio per 10 date, per poi continuare a Quebec City dal 20 agosto (5 concerti) e chiudere a Trois-Riviéres con due live in programma dal 30 agosto.