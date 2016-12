Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, villa in vendita a Maiorca, ma a prezzo "ridotto"

La tenuta, oltre 200 acri a Maiorca, con splendida vista sul mare, un cinema e un vigneto privato è in vendita da due anni, ma per 41 milioni di dollari non ha ancora trovato nessun acquirente. E allora i proprietari, Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, hanno deciso di ritoccare il prezzo abbassandolo a 34 milioni. Stando ai rumors le condizioni di salute dell'attore sarebbero all'origine della decisione di concludere al più presto la transazione...

Douglas aveva acquistato la proprietà, nota come Sant'Estaca, nel 1989 per 2,7 milioni dollari insieme alla sua prima moglie Diandra Luker. Ne aveva spesi 5,5 milioni per la ristrutturazione e adesso la tenuta a Valldemossa vanta un home cinema, una ampia piscina, la sala giochi e anche una fornitissima biblioteca. Ai numerosi party che l'attore ha organizzato nella villa, dove trascorreva almeno sei mesi all'anno, hanno partecipato Tom Cruise, Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer, Jack Nicholson e molte altre celebrità di Hollywood.



Dopo il matrimonio con la Zeta-Jones però Douglas ha cominciato a disertare la tenuta e dal 2014 i due non mettono più piede sull'Isola. Cosa ci sia dietro non è chiaro, ma i rumors insistono sul fatto che i problemi di salute dell'attore abbiano avuto un peso nella decisione di mettere la proprietà in vendita e di cercare di realizzare un guadagno al più presto.