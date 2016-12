Carroponte, cento giorni di grandi eventi

Per cento giorni la struttura dell'area ex-Breda a Sesto San Giovanni ospiterà artisti italiani e internazionali come Stadio (19 giugno), Daniele Silvestri (15 luglio), Carmen Consoli e Max Gazzè (21 luglio), Limp Bizkit (nella loro unica data italiana il 22 agosto), Sum 41 (26 agosto), Damian Marley (5 settembre), Gue Pequeno (8 settembre) e Patty Pravo che chiuderà l'11 settembre.



PROGETTI SPECIALI

Non solo musica però. Per il secondo anno tornano gli Emergency Days (18 e 19 giugno) e ci sarà spazio per serate a tema come Hottanta, l'Irish Summer Fest (dal 4 al 7 agosto) ed Episode, dedicato alla musica techno. In cartellone ancge Stazioni Lunari, uno speciale progetto musicale con Carmen Consoli, Max Gazzè, Brunori Sas, Ex-Csi, Francesco Magnelli e Ginevra Di Marco (21 luglio).



IL GRANDE CINEMA

Protagonista dello spazio cinema sarà la rassegna "Italia Che Non Si Vede", presentata in collaborazione con UCCA e a ingresso gratuito. Tra le pellicole in cartellone Napolislam di Ernesto Pagano (5 giugno), La bella gente di Ivano De Matteo (12 giugno), Vergine giurata di Laura Bispuri (26 giugno) e L’odore della notte di Claudio Caligari (24 luglio).



SPAZIO BAMBINI

Continua anche quest'estate la fortunata esperienza Bambini@Carroponte. Per due mesi, ogni sabato e domenica dalle ore 18.30, saranno organizzati laboratori e incontri in un’area completamente dedicata alle famiglie.