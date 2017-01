Carrie Fisher, il dolore dei colleghi di "Star Wars": "La nostra Principessa potente ed esuberante"

Non manca nessuno tra i suoi compagni di avventura. Tutti a piangere l'attrice. Colleghi della trilogia originale, di " Guerre stellari " (1977), " L'Impero colpisce ancora " (1980) e " Il ritorno dello Jedi " (1983), ma anche del film che ha riaperto la saga nel 2015, " Star Wars: Il risveglio della Forza ". Harrison Ford sul set (ma anche fuori, come recentemente rivelato dalla stessa attrice) è stato il suo compagno e ha così descritto la Fisher: "Una persona unica nel suo genere, brillante, originale, divertente ed emotivamente impavida. Ha vissuto la sua vita con coraggio. Ci mancherà a tutti". Mark Hamill ha commentato con un laconico "Devastato", che dice tanto, mentre George Lucas ha rilasciato un comunicato stampa in cui, oltre alla condoglianze, la definisce "intelligente, un'attrice, scrittrice e comica di talento, con una personalità colorata che tutti amavamo. In Star Wars interpretava la nostra Principessa, grande e potente, esuberante, saggia, piena di speranza, in un ruolo più difficile di quanto la gente possa pensare".

In "This Is My Life" (1992)

"Non ci sono parole per questa perdita. Carrie era la luce più brillante in ogni stanza in cui entrava. Mancherà profondamente" ha twittato Peter Mayhew (Chewbacca), mentre Anthony Daniels (C-3PO) accoglie così la dolorosa notizia: "Pensavo di aver avuto quel che volevo sotto l'albero. Invece no. E questo a dispetto delle tante preghiere e dei tanti pensieri. Sono molto, molto triste". Billy Dee Williams (Lando) ha scritto sul suo profilo Twitter: "Sono profondamente rattristato dalla notizia della morte di Carrie. Era una carissima amica, che ho sempre rispettato e ammirato. La Forza è oscura quest'oggi!". "Era straordinario lavorare con Carrie. Condoglianze ai suoi amici, la sua famiglia e fan di tutto il mondo" ha invece spiegato sui social Dave Prowse (Darth Vader).



Colin Trevorrow, regista del prossimo "Episodio VIII". ha postato un'immagine della Principessa Leia commentando "sempre". "Devastata da questa perdita monumentale. Siamo stati fortunati a conoscerla, ed è cosi brutto doverle dire addio" ha commentato Daisy Ridley, la protagonista della nuova trilogia. Le fa eco Felicity Jones, protagonista del recente "Rogue One: A Star Wars Story" "Non ho mai incontrato Carrie personalmente, ma abbiamo sempre sentito parlare di lei e di come fosse divertente. Il suo spirito anticonformista ci mancherà".