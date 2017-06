Madrina della 70esima edizione del Festival di Cannes, assoluta diva del cinema italiano e mondiale, Monica Bellucci ha subito stupito tutti nella prima giornata della kermesse cinematografica in Costa Azzurra. Durante la cerimonia d'apertura, prima l'omaggio a suon di tango al presidente della giuria Pedro Almodovar, quindi il bacio appassionato sul paco ad Alex Lutz, attore francese che ballava con lei. Pascal Vicedomini l'ha intervistata nel corso di Pomeriggio 5, regalando alla padrona di casa, Barbara D'Urso, una bella testimonianza d'amicizia e stima da parte dell'atrice: "Barbara sei stupenda, la passione ci anima, io e lei ce l'abbiamo e non abbiamo età. Crediamo ancora nell'amore in tutte le sue forme, quello per sè stessi, per gli altri, la famiglia, i figli e il nostro lavoro".