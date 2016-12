Cameron Diaz, anche quando diventa malvagia è davvero in "gambissima"

Curve perfette per Cameron Diaz, che ha messo a nudo le sue gambe toniche e snelle per "Marie Claire". Il 19 dicembre uscirà negli Stati Uniti il musical "Annie", in cui interpreta la malvagia direttrice di un orfanotrofio. Una sfida personale per l'attrice che ammette: "Le due cose che mi terrorizzano di più sono le altezze e cantare di fronte alle persone. Ho pianto in maniere incontrollata, ma il senso dell'umorismo mi ha salvata".

Nel film è protagonista di una scena di nudo, ma per i ciak senza veli non sono mai stati un problema per lei: "Mostro la parte superiore del sedere, non mi oppongo mai alla nudità quando fa parte della storia. Faccio tutto quello che serve quando questo significa fare la cosa giusta".

In "Annie" è una temibile direttrice d'orfanotrofio, ma fuori dal set la Diaz (che non ha figli) ha una visione particolare della maternità e di come viene vissuta dalle persone. "Viviamo in una società in cui tutti hanno figli e vogliono che anche gli altri li abbiano - ha spiegato - Questa cultura impone che anche le celebrità debbano averne per essere come le persone comuni, ma io non prendo le mie decisioni in base alle aspettative degli altri. Se avrò un figlio vorrà dire che l'ho voluto, non perché qualcun'altro se lo aspetta da me".