Bruce Springsteen in concerto a Milano, The Boss strega San Siro: maratona rock di quasi 4 ore

San Siro ha accolto per la sesta volta uno dei suoi miti indiscussi, Bruce Springsteen . Dopo aver sorpreso le prime migliaia di fan sul parterre uscendo sul palco alle ore 17 per un soundcheck sulle note di "Growing Up", il Boss ha dato il via con la E Street Band alla prima di una doppia data milanese da 120mila presenze in totale per il tour che celebra i 35 anni dell'album "The River" .

Mentre i fan hanno preparato una coreografia colorata d'azzurro con la scritta "Dreams are alive tonight" per il primo brano "Land of hope and dreams", Springsteen ha risposto all'affetto con una serata speciale con brani tratti dal suo quinto album, "The River", uscito nel 1980 e recentemente ripubblicato con il confanetto "The ties that bind: The river collection". Ma c'è spazio anche per i pezzi culto e molto amati dal pubblico come "Born in the Usa", "Dancing in the dark", "No surrender", "Darlington County" e "Twist and shout".



La maratona rock è durata oltre tre ore e 45 minuti per un totale di 35 canzoni. Lo show si è chiuso con il Boss solo sul palco con la chitarra acustica per una versione emozionante di "Thunder Road". "Milano e San Siro siete il miglior pubblico del mondo", ha detto Springsteen prima di suonare l'ultimo brano.