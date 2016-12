Bruce Springsteen e Milano, l'amore continua: altro trionfo rock a San Siro

Bruce Springsteen a Milano è ormai un classico, un classico che non stanca. A trentun anni dalla prima esibizione, si è consolidato l'amore -ed è amore vero - tra il Boss e il pubblico milanese. Questo era la sesta volta a San Siro, ed è stata una grande, epica cavalcata, come sempre. Sessantamila persone tra prato e tribuna (altrettante ne sono attese per l'altra data milanese, il 5 luglio, poi si replica a Roma il 16), una scaletta da 35 tracce per quasi quattro ore di concerto, un crescendo che è via via diventato una festa: Bruce, ormai prossimo ai 67 anni , sembra aver fermato il tempo, ha la stessa energia che aveva agli inizi della sua carriera. E come lui la fedele E street band.

Proprio nell'ultima mezz'ora l'apoteosi con "Because the night", "Born in the Usa", "Born to run" e "Dancing in the dark", con lo stadio illuminato a giorno e pubblico in delirio. "Shout", cover di un pezzo Otis Day and the Knights reso celebre dal film "Animal House", portata avanti fino allo sfinimento, è l'ultima scarica elettrica prima dei saluti. Springsteen inscena un numero da teatro con Little Steven, come a far capire di non voler lasciare il palco. Palco che invece si illumina ancora senza la E Street band ma col Boss da solo, chitarra e armonica, per un finale con "Thunder Road" già proposto altre volte, e che come le altre volte ha la stessa intensità. "Questo un posto molto speciale per noi, con il migliore pubblico", ha detto prima di chiudere. E i 60mila di San Siro, che fino all'ultimo non si sono mossi dai loro posti, sanno che non è una semplice frase di circostanza.