Bruce Springsteen balla con una 90enne sulle note di "Dancing in the dark"

Bruce Spingsteen non è nuovo a invitare i fan sul palco durante i suoi concerti. Dopo che un mese fa a Toronto ha chiamato una signora di 89 anni dal pubblico, si è ripetuto a St. Paul, nel Minnesota. Il rocker ha fatto salire sul palco una nonnina di 91 anni, Jeannie Heintz, per ballare insieme sulle note di "Dancing in the dark" . L'attempata signora già nel 2009 ebbe modo di ballare con la star durante un altro live.

A distanza di tre anni dal "Wrecking Ball Tour", Bruce Springsteen, accompagnato dalla sua E Street Band, tornerà in Italia per tre date estive: 3 e 5 luglio allo stadio Meazza di San Siro, a Milano, e 16 luglio al Circo Massimo di Roma. "The river tour" è organizzato in supporto alla ristampa in boxset dell'omonimo quinto album del Boss intitolata "The Ties That Bind: The River Collection" e pubblicata lo scorso 4 dicembre.