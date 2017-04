Britney Spears rifatta? Chirurgo assicura: "Occhi, naso e labbra ritoccati"

A occhio nudo i ritocchini non sono così evidenti perché, come spiega il Dottor Miller, "tutto appare molto naturale. Qualunque cosa abbia fatto è stata fatta davvero bene. Britney ha sempre avuto una leggera asimmetria tra gli occhi, che nelle foto più recenti è migliorata. Anche le labbra appaiono più piene e il naso è un po' più sottile". Nel 2013 la cantante aveva ammesso di essere ricorsa a qualche punturina per le labbra, ma aveva negato di essersi sottoposta ad interventi chirurgici.



Gli anni d'altra parte passano per tutti, persino per le (ex) lolite del pop. La Spears (35 anni), inoltre, ama accompagnarsi con uomini più giovani e i segni del tempo possono diventare ancora più evidenti. Ora al suo fianco c'è infatti il personal trainer 23enne Sam Asghari e la relazione pare essere molto seria. C'è addirittura chi mormora che i due siano ad un passo dal matrimonio. Prima di andare all'altare la Spears prenoterà una seduta dal chirurgo, per apparire più 'fresca' nelle foto dell'album di nozze?