Britney Spears, la nipotina torna a casa: "E' un vero miracolo"

Torna il sereno in casa di Britney Spears, dopo che la nipotina Maddie ha lasciato l'ospedale. La bambina, figlia della sorella Jamye Lynn, era stata ricoverata in condizioni estremamente gravi a seguito di un incidente stradale. Dopo giorni di angoscia e preghiere tutto si è concluso nel migliore dei modi e la popstar via social ha comunicato ai fan la bella notizia: "Sono grata che Maddie sia tornata a casa, è un vero miracolo".