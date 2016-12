Britney Spears, che gaffe! Invita sul palco la stellina della tv Colton Haynes e non lo riconosce

Colton Haynes è conosciuto dai giovanissimi per il ruolo nelle serie tv americane "Teen Wolf" e "Arrow", ma Britney Spears non ha proprio idea di chi sia. La reginetta del pop l'ha dimostrato durante il suo live di Las Vegas, quando l'ha invitato sul palco credendo che fosse un fan come tutti gli altri. "Come ti chiami? Colton? Sei un ballerino fantastico!" si è congratulata la Spears, senza sapere di avere di fronte un'altra celebrità.