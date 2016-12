Brangelina, parla l'ex bodyguard: "Temono che i loro figli vengano rapiti"

"Angelina Jolie e Brad Pitt avevano il terrore che i figli venissero rapiti". Parola del loro ex bodygyard che, dopo la separazione della coppia più discussa di Hollywood, ha vuotato il sacco. Intervistato dal tabloid inglese Sun, Mark Billingham, ex soldato dell'esercito britannico, ha raccontato le paure e le ossessioni dei Brangelina, tormentati dagli stalker e preoccupati per la sicurezza dei loro sei figli.

"Vivono nella paura costante che i 6 possano venir rapiti da qualcuno per soldi, per poi chiedere loro un riscatto", ha spiegato l'uomo che ha protetto la famiglia per un anno e mezzo. Billingham era uno dei pochi di cui si fidava la coppia, tanto che ha raccontato di aver "fatto da padre ai ragazzi più di Brad Pitt": "Ero sempre con loro e potevo portarli ovunque io volessi. La fiducia su di me era totale, così come la paura dei genitori che qualcuno potesse far male a loro", ha confessato Mark. "Proprio per questo, nessuno poteva avvicinarsi ai figli di Brad e Angelina, vivono sotto una campana di vetro".