Brad Pitt, gli investigatori indagano su altri presunti abusi

Nuovi guai all'orizzonte per Brad Pitt. Archiviato lo scontro in aereo con il figlio Maddox come accidentale, ora l'attore potrebbe dover rispondere di altri abusi sui figli. L'indagine si sarebbe dovuta concludere a fine di ottobre, ma l'arrivo di nuovi elementi ha fatto slittare la scadenza. "C'è una ragione se l'hanno fatto" ha dichiarato una fonte al magazine In Touch "L'indagine continuerà ancora per molte settimane".