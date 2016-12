31 marzo 2015 Bollywood, la star Deepika Padukone invoca la libertà sessuale: è polemica L'attrice ha pubblicato il video "My Choice" nel quale invoca come diritto l'avere "relazioni sessuali extraconiugali", scatenando un violento dibattito Tweet google 0 Invia ad un amico

14:53 - E' bufera in India dopo che la sexy superstar di Bollywood Deepika Padukone, ha pubblicato un video intitolato "My Choice", nel quale si proclamano diritti delle donne, compreso quello di "avere relazioni sessuali extramatrimoniali". Sui social si è acceso un violento dibattito per quella che appare una sfida a molti in un Paese per molti versi tradizionalista.

Il filmato ha raccolto in poco tempo tre milioni di persone e ha scatenato una marea di reazioni, compreso una "contro-video" maschile a favore della fedeltà coniugale. L'iniziativa è stata promossa dall'edizione indiana del mensile "Vogue" ed è dedicata - secondo le intenzioni - a creare una 'coscienza' femminista nel Paese che da alcuni anni è alla ribalta della cronaca per le violenze contro le donne e le bambine.



Il video del regista Homi Adajania, in bianco e nero e di circa due minuti e mezzo, raffigura 99 donne giovani e meno giovani in diversi atteggiamenti e comportamenti. Le immagini sono intervallate da quelle dell'avvenente attrice che proclama con grande determinazione le loro libertà di scelta e indipendenza. La 29enne Padukone, che di recente ha ammesso pubblicamente di essere stata in cura per depressione, critica quella che definisce la mentalità "ottusa" degli uomini sull'aspetto esteriore e sulle scelte di vita delle donne.



"E' una mia scelta di sposarmi o di non sposarmi - dice in una sorta di manifesto - di avere relazioni sessuali prima del matrimonio o fuori dal matrimonio. Oppure di non averne". E poi: "è una mia scelta di vivere la mia vita come voglio, di indossare gli abiti che mi piacciono, di decidere del mio corpo come voglio, quando devo sposarmi e se voglio essere eterosessuale o lesbica".