Bluvertigo, nuovo singolo dopo 14 anni

Di nuovo insieme, dopo 14 anni. Riecco i Bluvertigo , che dall'11 settmebre lanciano in radio il singolo " Andiamo a Londra ", scritto da Morgan con Guy Chambers - autore delle più famose hit di Robbie Williams - e Mika , che anticipa il nuovo album di inediti " Tuono - Tono, Tempo, Suono ", in uscita ad inizio 2016 per Universal Music. E' il primo brano inedito della band dal 2001.

"Sarà un album di rottura rispetto al passato dei Bluvertigo - spiega Morgan - E' necessario rompere col passato. Le sonorità saranno variegate e diverse, sarà un disco pieno di influenze e di cose mai sentite. Sarà qualcosa di completamente nuovo, perché le cose nuove rompono con la tradizione; perché le cose nuove sono dure e per questo non sono capite; perché bisogna abituarsi alla dissonanza, non ne possiamo più delle consonanze".



I Bluvertigo nascono nel 1994 e debuttano con il singolo "Iodio". Nel '95 esce il primo album "cidi e Basi" e due anni dopo pubblicano "Metallo non Metallo£ fino al 1999 con l'ultimo album di inediti "Zero". Nel 2001 partecipano al Festival di Sanremo con il brano "L'Assenzio". E nel 2002 si "sciolgono".