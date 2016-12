Blur, nuovo album dopo 16 anni

17:36 - E' la notizia che i fan aspettavano da tempo: dopo 16 anni i Blur tornano con un nuovo album, "The Magic Whip", che uscirà il 27 aprile. A dare l'annuncio su Facebook è la storica band brit-pop, che conferma così le voci che si rincorrevano da tempo e posta la copertina. Il disco è composto da dodici nuove canzoni, di cui si può già scaricare il primo brano "Go Out" e che può essere preordinato online.

Una data importante dunque per la band che negli Anni Novanta rivaleggiava con gli Oasis. I segnali, d'altronde, c'erano tutti. Il frontman Damon Albarn lo aveva anticipato: "Abbiamo delle canzoni pronte che però non usciranno per un bel po'...".



Ma finalmente per il quartetto formato dal cantante Albarn, il chitarrista Graham Coxon, il bassista Alex James e il batterista Dave Rowntree è arrivato il momento di far sentire il nuovo lavoro di inediti. L'ultimo, "13", risale infatti al 1999. Nel 2003 avevano registrato in studio "Think Tank", ma senza Coxon. Il 20 giugno i Blur terranno un concerto nello storico parco londinese di Hyde Park – unica band ad averci suonato per ben 4 volte – all'interno del British Summer Time Hyde Park.