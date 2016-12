Beyoncé supersexy nel video di 50 sfumature di grigio

17:48 - Chioma biondo platino e look alla garçonne per Beyoncé, che appare più sexy ed intrigante che mai nel video di "Haunted", il brano che fa da colonna sonora a "50 sfumature di grigio". C'è grande attesa per il film, che arriverà in Italia nel febbraio 2015, e la presenza di una star come Queen B non può che far crescere la curiosità. E tra pizzi e trasparenze maliziose, la cantante sa bene come accendere le fantasie proibite.

Nella clip di "Haunted" la popstar si aggira per le camere di un albergo infestato da presenze sensuali e inquietanti, che giocano con i diversi aspetti della perversione: dai travestimenti al sadomaso, passando per il sesso di gruppo e il voyeurismo.



Fasciata in un completino nero da brividi e con una coroncina in testa, Beyoncé stuzzica i desideri a luci rosse mentre si muove sensuale sul lettone. Ai suoi piedi una corte di ballerine fetish, pronte ad assecondare i desideri della loro padrona.