Beyoncé sexy in biancheria intima sulla cover di Flaunt Magazine

Beyoncé posa in lingerie (e senza) per la rivista "Flaunt Magazine", che lancia l'edizione CALIFUK, crasi delle parole California e UK - i territori in cui verrà distribuita - e incorona la popstar regina del nuovo regno, dedicandole la copertina. La cantante non concede interviste, ma lascia parlare il suo corpo in 12 scatti, catturati dal fotografo Robin Harper, carichi di sensualità e fascino.