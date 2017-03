Ben Affleck si disintossica: "Basta con l'alcol, adesso sarò un buon padre"

Si legge nel post ufficiale: "Ho completato il trattamento per l'alcolismo, qualcosa che ho già fatto in passato e con cui continuo a confrontarmi. Voglio vivere la mia vita in pieno ed essere il miglior padre possibile. Voglio che i miei figli sappiano che non c'è alcuna vergogna nel cercare aiuto quando ne hai bisogno e nel diventare fonte di ispirazione per chiunque abbia bisogno ma è troppo spaventato per fare il primo passo. Sono fortunato ad avere l'amore della mia famiglia e dei miei amici, inclusa la madre dei miei figli, Jen (Jennifer Garner) che mi ha supportato e si è presa cura dei nostri ragazzi quando io ho fatto quello che dovevo fare. Questo è stato il primo di tanti passi verso una guarigione".



L'attore era già stato in rehab nel 2001: "Avevo 29 anni e mi scatenavo troppo senza avere limiti. L'ho fatto per pulire la mente e cercare di capire chi volevo essere", aveva dichiarato all'Hollywood Reporter nel 2012.



Affleck recentemente ha rinunciato a dirigere il nuovo film su Batman ("The Batman"), ufficialmente per concentrarsi sul ruolo protagonista: lo rivedremo a fine anno al cinema nei panni dell'uomo pipistrello in "Justice League". Ha dichiarato: "Interpretare questo ruolo richiede concentrazione, passione e la migliore performance che io possa offrire, è chiaro che io non potrei fare entrambi i lavori (regista e attore) al massimo livello di impegno".