Backstreet Boys e 'NSync boy band da horror: insieme in un film di zombie

"Le persone pensano che siamo stati rivali. E' divertente, ma tra di noi non c'è stato mai astio, né niente del genere e ora ci stiamo organizzando per fare un film insieme", ha detto Fatone.



"Mi ubriacherò. Al momento sono l'unico 'NSync, ma staremo a vedere – continua – Nick vuole coinvolgere altri personaggi che hanno fatto musica negli Anni Novanta e Duemila, ma che non hanno esperienza in questo genere di pellicola e cinematografica".



Le parole di Fatone sembrano preannunciare l'assenza di Justin Timberlake, ex leader degli 'NSync e diventato solista e attore di successo. Carter vorrebbe invece coinvolgere Jordan Knight dei New Kids on the Block e comporre un cast di cantanti.



Il film - di cui non è stata ancora preventivata la data d'uscita - dovrebbe chiamarsi Dead 7. La trama è incentrata sulle avventure di una banda di disordinati pistoleri in lotta contro gli zombie che infestano la città. Al momento, il copione è in fase di sceneggiatura. "Sto scrivendo il mio personaggio – ha raccontato Carter – E' un buono che deve salvare tutti.". L'ex idolo delle teenager non ha esperienza nel campo, ma il suo progetto ha convinto The Asylum, società di produzione di Sharknado, intenzionata a sviluppare una pellicola che possa aspirare a diventare un cult.



Nick Carter è da sempre appassionato di horror e di zombie. Nel 2000 curò il libro a fumetti dedicato ai BSB pubblicato in collaborazione con Stan Lee. Nel 1997 furono gli stessi Backstreet Boys a trasformarsi in morti viventi per il video di Everybody (Backstreet's back), singolo di lancio del secondo album della band e hit tra le più note del gruppo.