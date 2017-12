Bacàn: tra elettronica, cantautorato ed ecologia

Si intitola "Breathe You" il nuovo brano di Bacàn, secondo estratto dall'album "Pronto", in uscita a gennaio. Un progetto che nasce dal musicista Giovanni De Sanctis (già About Wayne e Soul of the Cave) che richiama da un lato la sperimentazione elettronica, dall'altro l'approccio cantautorale e analogico proprio del musicista. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video.