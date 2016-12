18 agosto 2016 16:02 Autunno caldo per la musica: da Mina-Celentano a Vasco, ecco i dischi più attesi Dopo lʼestate in arrivo tante uscite discografiche, che continueranno fino a Natale

Tempo d'autunno, tempo di nuove uscite discografiche. Si preannuncia ghiotta la ripresa del mercato, che dopo la pausa estiva è pronto a calare sul tavolo parecchie carte buone. Tra i più attesi c'è Vasco, che ha annunciato un disco antologico monumentale per la fine dell'anno. Stessa scadenza per Ligabue, che prima di consegnare il suo "concept album" dal titolo Made in Italy, scalderà i motori con il mega evento a Monza il 24 e 25 settembre.

La maggior parte dei dischi uscirà tra metà novembre e i primi di dicembre, giusto in tempo per diventare strenne natalizie. Come Mina e Celentano, che 18 anni dopo il disco di duetti campione di vendite "Mina Celentano" del 1998, tornano con un album di inediti. Il titolo è ancora un mistero, ma già si conosce la data di uscita: 5 dicembre.



L'11 novembre è la volta di Sting, che con un tweet ha annunciato il ritorno al rock con l'album "57th & 9th". Ma c'è chi è già pronto, come i Pooh, che mentre si preparano per il tour nei palasport il 16 settembre usciranno con il loro ultimo disco, che non a caso ha come titolo "L'ultima notte insieme". Si tratta di un cofanetto live con i concerti negli stadi di quest'ultima estate in cui hanno celebrato i 50 anni della band e hanno salutato il pubblico in vista del loro scioglimento definitivo.

