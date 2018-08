Asia Argento, su "Tmz" gli sms a un amico: "Ho fatto sesso con lui"

Nuova puntata dello scandalo legato ad Asia Argento . Dopo che l'attrice aveva rotto il silenzio respingendo le accuse dell'articolo del New York Times, affermando di non aver mai avuto rapporti sessuali con Jimmy Bennet , il sito americano Tmz ha pubblicato una foto dei due insieme a letto e alcuni messaggi a un amico che proverebbero il contrario. In uno di questi Asia avrebbe rivelato: "Ho fatto sesso con lui, non sapevo fosse minorenne"

Nella foto pubblicata da Tmz, Asia e Jimmy sono sdraiati sul letto uno accanto a l'altro e secondo le fonti del magazine online sarebbe stata scattata dopo un rapporto sessuale. Nella serie di messaggi, sempre pubblicati sul sito, un amico chiede all'attrice cosa sia davvero successo, e lei racconta: "Il pubblico non sa niente, solo quello che ha scritto il New York Times. Quel ragazzino arrapato mi è saltato addosso". L’attrice scrive poi: "Se perdo il lavoro me ne andrò in Africa o nella foresta amazzonica".



Quando l’amico le chiede chiarimenti anche a proposito della foto, in cui appare come se non indossasse nulla, accanto a Bennet: "Si vede il mio seno, è tutto. Non prova nulla".



La Argento racconta anche una sua esperienza: "Quando avevo 17 anni sono stata per anni con un uomo di 33. Ne avevo appena compiuti 17".



"Tmz" ha pubblicato anche un messaggio scritto sulla carta intestata dell'hotel di Marina Del Rey dove i due si sarebbero incontrati. "Ti amo con tutto il cuore", scrive Bennet. All'amico Asia racconta in proposito: "Mi ha scritto questo biglietto, mi mandava foto di lui nudo il tutto per anni, fino a due settimane prima che arrivassero le sue accuse. Non è stato uno stupro, lui era sopra di me poi, mi ha detto che ero la sua fantasia sessuale da quando aveva 12 anni".