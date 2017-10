Asia Argento, solidarietà e appello da Laura Boldrini: "Resta in Italia, non mollare"

Laura Boldrini ha fatto un appello all'artista dalle pagine del Corriere della Sera: "Non ho avuto modo di chiamare Asia Argento perché sono in missione a New York e in Canada. Le mando, però, questo messaggio: bisogna rimanere in Italia per rafforzare la solidarietà tra donne. Asia non mollare". E ha continuato: "Mi spiace che abbia detto che vuole andarsene dall'Italia. E' il momento di fare squadra tra le donne. Ognuno lo può fare nel proprio ambito, nello spettacolo, come nella politica". A proposito di Rete e Internet, ha puntato il dito: "E' la nuova frontiera dell'umiliazione per il mondo femminile. Una donna si trova spesso davanti a un bivio: o accettare le offese, le sconcezze oppure uscire dal web. Alla Camera ho istituito una commissione sui fenomeni di odio, dedicata alla deputata laburista britannica Jo Cox, uccisa nella campagna elettorale per la Brexit. Le conclusioni della commissione sono inquietanti: al vertice della piramide dell'odio c'è la donna. E' il bersaglio numero uno delle violenze, dell'intolleranza. Forse si è creduto che le questioni femminili fossero risolte. Niente di più sbagliato. Si è, invece, perso molto terreno e la misoginia avvelena la società".



Anche Emma Bonino ha manifestato solidarietà all'attrice e regista durante un'intervista a Repubblica: "Io non scapperei dall'Italia. Non c'è maggiore solidarietà negli altri posti. Conquistare il rispetto non è facile ma non me andrei per questo. Non mi stupiscono queste reazioni. Bisogna far fronte a queste cose".



Tutto è scaturito da un'intervista da Berlino con Bianca Berlinguer, in cui Asia Argento aveva dichiarato: "Tornerò in Italia in vacanza. Non vado via subito, ci vorrà un po' di tempo per organizzarmi, ma non vedo cosa ci sto a fare in Italia adesso, tornerò quando le cose miglioreranno per combattere le battaglie con tutte le altre donne".