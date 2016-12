Giuseppe Giofrè debutta come cantante

foto Ufficio stampa Correlati Il tatuaggio di Giuseppe Giofrè

14:01 - Dopo aver terminato gli studi alla Millennium Dance Complex di Los Angeles grazie alla borsa di studio ricevuta per aver trionfato come ballerino nell'edizione 2012 di "Amici" e dopo essere entrato a far parte del Corpo di Ballo di X-Factor Uk, Giuseppe Giofrè decide di concentrarsi su un'altra sua grandissima passione, la musica. Sabato 14 settembre esce infatti "Call on me", scritto da D NOVA.

"Call on me" contiene il nuovo singolo "I got the night", in uscita radiofonica in contemporanea all'Ep, che parla del reinventarsi alla fine di una relazione: "Lasciare alle spalle una storia negativa e cercare nuove strade con sicurezza, apertura e positività". Ci sarà anche "Break", brano che ha segnato l’esordio discografico di Giofrè, uscito nel marzo 2013 e che ha raggiunto la terza posizione in classifica "dance" su iTunes e 15esima in classifica generale a distanza di 45 giorni dall'uscita. L'Ep si completa con i brani "Call on me", disponibile anche in versione remix, in cui Giofrè ha voluto parlare del ballo come metafora della vita, "ballare per esprimersi, per liberarsi, per combattere, per crescere", "One in a billion", canzone d'amore, in cui vengono sottolineate le diversità caratteriali nei rapporti e ai forti scontri che ne seguono, "il carattere ideale è irraggiungibile, le persone sono diverse, non sono un progetto matematico" e "Megnetic" un inno alla positività: "Voglio darti il mio cuore magnetico" è un modo per contagiare le persone, per trasmettere e attrarre energia positiva, come un magnete.