The Ceasars, oltre la linea rossa del disagio

foto Ufficio stampa Correlati The Ceasars - Red Line 11:58 - Si intitola "Red Line" il frutto della collaborazione dei The Ceasars con Michael Brunnock. Un trio di produttori i primi, interprete della colonna sonora del film "This Must Be The Place" il secondo. "Red Line" affronta il tema della condizione di forte disagio provato dagli uomini contemporanei di fronte all’impossibilità di valicare quella linea immaginaria fatta di paura e di dolore. - Si intitola "Red Line" il frutto della collaborazione dei The Ceasars con Michael Brunnock. Un trio di produttori i primi, interprete della colonna sonora del film "This Must Be The Place" il secondo. "Red Line" affronta il tema della condizione di forte disagio provato dagli uomini contemporanei di fronte all’impossibilità di valicare quella linea immaginaria fatta di paura e di dolore.

Una ideale linea rossa venutasi a creare con le esperienze negative e, anche, grazie ai (o per colpa dei) condizionamenti della società. Quella che spesso, nel corso degli anni, diventa una continua, e sgradita compagna di vita, nemica di ogni forma di benessere. Ma, allo stesso tempo, una naturale e primordiale pulsione spinge gli stessi, nonostante tutto, verso quel limite, sfidandoli ad affrontare l'ignoto che si trova "al di là".



I "Thew Ceasars altri non sono che Paolo Catoni, Marco Pistella e Francesco Rigon, produttori sì ma anche autori/compositori dell'intera colonna sonora di "Scialla! Stai Sereno" di Francesco Bruni, film vincitore del premio "Controcampo" Italiano" alla 68.ma Mostra del cinema di Venezia. Musicalmente "Red Line" rappresenta il mix perfetto tra la colonna sonora di "Scialla!", fatta di chitarre elettriche, linee melodiche forti, drum machines e sintetizzatori e quella di "This must be the place" (dark rock, musica atmosferica, eterea e romantica).