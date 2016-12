Alessandra Amoroso, sirenetta in spiaggia

foto Chi Correlati L'estate calda di Alessandra Amoroso 10:47 - Alessandra Amoroso gode degli ultimi giorni di vacanza sulla spiaggia di Lecce, insieme al fidanzato Luca De Salvatore. Poi a settembre la cantante sarà impegnata al lancio del gode degli ultimi giorni di vacanza sulla spiaggia di Lecce, insieme al fidanzato. Poi a settembre la cantante sarà impegnata al lancio del nuovo album prodotto da Tiziano Ferro e non è escluso, secondo alcuni rumors, che possa far parte del serale di "Amici". Intanto Alessandra, come dimostrano le foto pubblicate da Chi, mostra un fisico da urlo ed è stata incoronata una delle sirenette dell'estate 2013.

Per la cantante si prospetta un settembre ricco di promozione sia in radio che in televisione per il nuovo disco che sarà diverso dai precedenti. "Collaborando con Tiziano Ferro ho scoperto nuove sfumature del mio carattere e della mia voce, sfumature che non conoscevo. - ha detto la Amoroso - Ho cercato di impegnarmi al massimo anche in questo lavoro, dando tutta me stessa: lacrime, gioia, tormenti della mia vita che sono riuscita a sfogare attraverso la musica. Spero che questo arrivi al mio pubblico perché la loro parola per me è fondamentale! Tiziano è una persona importante, che ringrazierò all'infinito".