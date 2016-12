Rocca e I Soliti Idioti ospiti del Giffoni

foto Da video Correlati Giffoni Experience su Mediaset 16:21 - Stefania Rocca si mette alla prova dietro alla macchina da presa per il cortometraggio "Osa", presentato al "Giffoni Film Festival", sul delicato problema dei matrimoni forzati. Ma sul palco della kermesse cinematografica c'è spazio anche per I Soliti Idioti Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, doppiatori dell'edizione italiana del film d'animazione "Monsters University", che arriverà in sala il prossimo 21 agosto. si mette alla prova dietro alla macchina da presa per il, presentato al "Giffoni Film Festival", sul delicato problema dei matrimoni forzati. Ma sul palco della kermesse cinematografica c'è spazio anche perFrancesco Mandelli e Fabrizio Biggio,dell'edizione italiana", che arriverà in sala il prossimo 21 agosto.

"Ora ci toccherà interpretare dei ruoli cattivissimi per compensare l'assoluta bontà di questi personaggi - hanno scherzato gli attori e riguardo le polemiche sollevate da I Soliti Idioti puntualizzano - Quello che facciamo è così sbagliato e scorretto che è ovvio a tutti che non possiamo essere dei modelli. Noi siamo anti-modelli, i ragazzi non sono assolutamente stupidi, sanno che non devono fare quello che facciamo noi".



Presente ai Giffoni anche Stefania Rocca, nelle vesti di regista per il cortometraggio "Osa". L'attrice svela di avere in cantiere anche un lungometraggio, che stenta a partire per mancanza di fondi: "Ho comprato i diritti del libro di Maria Corti L'ora di tutti ma non sappiamo ancora quando potremo cominciare le riprese, non ci sono finanziamenti".