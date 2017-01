Giffoni Experience su Mediaset

foto Ufficio stampa 14:38 - In occasione della quarantatreesima edizione del Giffoni Experience, il cui tema quest’anno è “Forever young”, Mediaset, da sempre legata alla rassegna cinematografica creata e diretta da Claudio Gubitosi, dedica una serie di appuntamenti, film, rubriche e iniziative speciali. - In occasione della quarantatreesima edizione del Giffoni Experience, il cui tema quest’anno è “Forever young”, Mediaset, da sempre legata alla rassegna cinematografica creata e diretta da Claudio Gubitosi, dedica una serie di appuntamenti, film, rubriche e iniziative speciali.

CANALE 5 - Da venerdì 19 a lunedì 29 luglio, Canale 5 dedica al festival cinematografico per ragazzi una striscia quotidiana, condotta da Francesco Maddaloni, in onda alle ore 13.35, dopo il Tg5. Si parlerà di cinema, musica e attività didattiche; ci saranno incontri con molti protagonisti del mondo dello spettacolo e con le giovani giurie. Francesco Maddaloni guiderà i telespettatori alla scoperta del festival che, anche quest’anno, può contare sulla presenza di grandi nomi del cinema e non solo del panorama nazionale e internazionale, tra i quali: Stefania Rocca, Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, Francesca Cavallin, Marco Bocci, Massimiliano Gallo, Anna Maria Barbera, Roberto Saviano, Marco Bellocchio, Dario Argento, Alessandro Siani, Giovanni Allevi, Giancarlo Giannini, Alessandro Gassman, Filippo Nigro, Naya Rivera del telefilm “Glee”, Barbora Bobulova e Ruggero Pasquarelli. Su Canale 5, inoltre, ha preso il via dal 30 giugno, dal lunedì al venerdì alle ore 9.00 Ragazzi al cinema. La rassegna cinematografica propone una selezione di film in concorso nelle precedenti edizioni del Giffoni Film Festival.



ITALIA 1 - Da venerdì 19 a domenica 28 luglio, su Italia 1 andrà in onda la striscia quotidiana informativa Giffoni il sogno continua alle ore 12.20, in testa a Studio Aperto.



IRIS - Iris, domenica 21 luglio, dedica una maratona al Giffoni Film Festival. Tra le proposte spicca in prima serata Respiro, il film drammatico del 2002 scritto e diretto da Emanuele Crialese, con protagonista Valeria Golino. Gli altri appuntamenti prevedono: alle ore 11.00, Leroy; alle ore 13.00, Keith; alle ore 15.00, We shall overcome – Una lezione di vita; alle ore 17, Il coraggio delle aquile e alle ore 19.00, Un sogno troppo grande.