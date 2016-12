Arbore: "Little Tony era una colonna del pop"

foto Ansa 16:57 - La morte di Little Tony ha colpito amici e colleghi che ora lo ricordano e ne sottolineano l'importanza nella storia della musica italiana. "E' stata la colonna sonora del pop nostrano, da quando io mi ricordo", dice un dispiaciuto Renzo Arbore. Nino D'Angelo lo ricorda invece come "un personaggio storico a cui si è ispirata un'intera generazione". Bobby Solo sottolinea che tra loro non c'era rivalitàmentre per Max Pezzali era il simbolo degli Anni 60. - La morte di Little Tony ha colpito amici e colleghi che ora lo ricordano e ne sottolineano l'importanza nella storia della musica italiana. "E' stata la colonna sonora del pop nostrano, da quando io mi ricordo", dice un dispiaciuto Renzo Arbore. Nino D'Angelo lo ricorda invece come "un personaggio storico a cui si è ispirata un'intera generazione". Bobby Solo sottolinea che tra loro non c'era rivalitàmentre per Max Pezzali era il simbolo degli Anni 60.

"Eravamo accomunati dalla passione per il rock'n'roll della prima ora - ricorda Arbore - e quando ci si incontrava si parlava di Elvis Presley, Chuck Berry e Jerry Lee Lewis. Con Bobby Solo faceva a gara a chi faceva meglio la famosa mossetta di Elvis. Una sfida molto amabile, perché si volevano molto bene".



"Alcune volte è anche venuto a casa mia per fare rock&roll, per divertirci - continua -, perché condividevamo la grande passione per l'America di Elvis. Lui si divertiva a vestirsi, così, con quelle frange... abbiamo scherzato spesso sulla 'vestizione di Little Tony'... Ma lui faceva tutto con grande ironia, dicendo sempre 'io sono italiano', questa era la sua grande cifra".



Se per Arbore Little Tony è stato un amico e un compagno di viaggio, per Nino D'Angelo è stato più il modello a cui guardare. "E' stato un personaggio direi storico per quelli che, come me, hanno iniziato la carriera girando 'musicarelli', anzi sono il piu' 'piccolo' di quella generazione che ha realizzato film di successo partendo da una canzone". "I primi li giravo al Sud cercando di imitare proprio Little Tony, Gianni Morandi, e i loro film. Con Tony ci sentivamo di rado - aggiunge D'Angelo - ma non ci siamo mai persi di vista e, ogni volta che ci si vedeva in qualche occasione, era una festa: con il fratello Enrico, venne anche a registrare un giorno nel mio studio. E il ricordo di quella giornata trascorsa insieme è quello che resterà indelebile".



Su Facebook l'addio di Gianni Morandi - "Ciao Tony, compagno di tante avventure e amico di sempre". Poche parole, tono struggente, postate sul proprio profilo Facebook per salutare il cantante con cui condivise palcoscenici e grandi schermi. Gianni Morandi lo ha fatto aggiungendo una foto di lui assieme a Little Tony, ragazzi degli anni 60, in tuta da baseball, uno dei loro film. Non poteva mancare il ricordo di Bobby Solo: "Per me lui è ancora vivo e lo sarà sempre, ha vissuto la sua malattia con discrezione. E' stato un uomo di grande generosità e la presunta rivalità con lui non è mai esistita se non qualche volta, in qualche piazza, per avere un applauso in più, ma siamo stati grandissimi amici per una vita. Ad unirci la comune passione per il rock 'n roll e il grande Elvis". Mentre per Max Pezzali "sarà sempre legato indissolubilmente all'idea di un'Italia che adoro, quella degli anni Sessanta e dei 45 giri, quell'Italia spensierata e ottimista che forse non c'è più".