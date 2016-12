James Franco, sesso orale con uno scheletro

foto Gq Correlati SCANDALOSO

COME JUSTIN BIEBER 09:59 - Sesso orale con uno scheletro e dinamite attaccata all'orecchio. James Franco si sbizzarrisce davanti all'obbiettivo di Terry Richardson per il magazine "GQ", tirando fuori il suo lato più irriverente e provocatorio. "Il personaggio pubblico è solo una parte della mia persona - ammette l'attore, presto al cinema con la commedia "This Is the End" - Se le persone vogliono prendersi gioco di lui mi sta bene, anch'io lo prendo in giro".

In "This Is the End" - in uscita negli Stati Uniti il prossimo 12 giugno - Franco interpreta una versione caricaturale di sè stesso, alle prese con una Los Angeles post-apocalittica.



"Quando ho letto il copione per la prima volta ho pensato che l'unico modo per rendere vivo il James Franco-personaggio fosse proporre una versione molto più spregevole - ha spiegato l'attore - Ero un ragazzo molto materiale. L'obiettivo era enfatizzare il lato modello-Gucci della mia vita".