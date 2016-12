Nicolas Vaporidis, grillino "pentito"

Simpatia a cinque stelle - L'attore aveva già espresso la sua predilezione per il Movimento 5 Stelle in un'intervista rilasciata alle Iene in cui ha detto: "Ho votato Cinque stelle. Il motivo per il quale abbiamo votato Cinque stelle che è quello di fare rivoluzione vera”. Sempre nella stessa clip l'attore ha dichiarato la sua predilezione per il sito tanker enemy perché, a detta sua, darebbe "informazione, quella che non ci dicono i media".



I post incriminati - L'attore ha cominciato a esprimere le sue opinioni riguardo alle scie chimiche anche dalla sua pagina Facebook scrivendo: "Quelle che noi crediamo essere semplici scie di condensa degli aerei sono in realtà scie chimiche liberate a bassa quota che contengono bario mercurio zolfo e zinco. Tutti metalli pesanti e tossici. La gente non sa o non crede e fanno tutti finta di niente".



L'11 aprile poi un messaggio contro i “troll”, le persone che qualche giorno fa Beppe Grillo ha additato come pagate per commentare in modo negativo i suoi post. Ebbene Nicolas ha scritto: "Dovete sapere che ci sono almeno un centinaio di "troll" in italia, che di mestiere monitorano il web".



Lo sfottò in Rete - Queste dichiarazioni hanno attirato la satira del gruppo "Siamo la gente, il potere ci temono" che prende di mira i grillini. Sono stati creati dei montaggi ironici che accostano la foto dell'attore alle sue frasi virgolettate con intento parodistico. Allo stesso tempo, è stata modificata la locandina di "Notte prima degli esami" in "Notte prima delle scie kimici". Anche alcuni fan dell'attore hanno commentato i suoi post mettendolo alla berlina.

Post rimossi - L'attore ha reagito eliminando i post che gli hanno attirato la pubblica gogna e ha commentato sul suo Twitter ufficiale: "Noi intanto continuiamo a stare zitti o a prenderci per il culo su FB. Avanti cosi che andiamo bene". Inoltre, dei post rimossi è rimasta comunque traccia su Twitter, dove all'inizio delle frasi in questione segue il link su Facebook che appare, però rimosso.