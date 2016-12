Emma mostra la schiena nuda e il cuore

foto Ufficio stampa Correlati REGINA DI MILANO 10:53 - Emma torna con "Schiena", il nuovo album di inediti in uscita il 9 aprile. Il primo singolo "Amami" sarà pubblicato il 22 marzo. "Ho iniziato a lavorare a questo disco piena di dubbi, paure, incertezze. - scrive Emma su Facebook - L'unica consapevolezza era quella di voler uscire allo scoperto, non volevo più nascondermi, volevo solo accettarmi". Successo sui social con oltre 17mila like e 1600 commenti sulla copertina del disco. torna con "", il nuovo album di inediti in uscita il 9 aprile. Il primo singolo "" sarà pubblicato il 22 marzo. "Ho iniziato a lavorare a questo disco piena di dubbi, paure, incertezze. - scrive Emma su Facebook - L'unica consapevolezza era quella di voler uscire allo scoperto, non volevo più nascondermi, volevo solo accettarmi". Successo sui social con oltre 17mila like e 1600 commenti sulla copertina del disco.

"Accettare ogni parte di me, soprattutto quella che per anni ho sacrificato dietro immense coperte di Linus. - continua - Sono cresciuta e siete cresciuti anche tutti voi. Ho imparato a non negarmi la gioia di essere quella che sono per paure delle critiche, ho imparato a 'cantare' anche un po' per me stessa e questo non è un male, ho imparato ad amarmi odiandomi di meno, ho imparato a non perdere me stessa per stare dietro i preconcetti a volte pesanti, ho imparato a camminare con la schiena dritta non per parare meglio i colpi ma per aprirmi meglio al mondo. A voi".



"Schiena" contiene undici brani inediti e il singolo "Amami” è stato scritto dalla stessa Emma, che ne ha curato il testo e la musica. Registrato al “primo take” e al buio, dopo una lunga giornata passata in viaggio, il brano è scandito dal suono della batteria di Mylious Johnson (già musicista di Madonna e Pink), e racconta di un amore che allontana il dolore e che dà forza: “La notte porta via il dolore, mi accompagna questa musica, mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina, aspetta qui lasciami fare - canta Emma - Cancello con i tuoi occhi le mie fragilità, rivivo nei tuoi sensi le voglie e la paura, l’istinto di chi poi non se lo immagina, la bellezza di chi ride e volta pagina”.



TRACKLIST 1. Amami 2. La mia felicità 3. Dimentico tutto 4. Ma che vita fai 5. Trattengo il fiato 6. 1 2 3 7. In ogni angolo di me 8. L’amore non mi basta 9. Se rinasci 10. Chimera 11. Schiena