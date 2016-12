Bieber, la lite dopo il malore

foto Splash News Correlati Justin Bieber, foto a letto dopo il collasso

Bieber mostra il fisico per strada 18:05 - Justin Bieber sembra essersi ripreso - Justin Bieber sembra essersi ripreso dopo il malore sul palco . Almeno quanto basta per minacciare un paparazzo di picchiarlo. Il cantante, affiancato dai suoi body guard, aveva appena lasciato l'albergo di Londra dove aveva soggiornato e, nella folle corsa verso il suo Suv si è imbattuto in un fotografo che lo stava aspettando. L'uomo l'ha insultato e Bieber si è difeso minacciandolo (ma mentre era già sull'auto).

Temperamento vulcanico - In realtà, il corpo a corpo di Bieber con il fotografo è stato involontario ma il paparazzo non l'ha presa bene e ha cominciato a insultare il cantante non risparmiando le offese.



Bieber, che era già salito in auto, non ha ingoiato il rospo e, aperto il portellone, ha risposto alle offese minacciando il fotografo.



Ma dopo lo scatto d'ira, l'auto del cantante si è allontanata subito. Dopo il "fattaccio" Bieber ha twittato: “Ahhhhh! Mattinata turbolenta. Cercherò di stare meglio per lo spettacolo di questa sera ma i paparazzi tirano fuori il meglio di me”.