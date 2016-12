Justin Bieber, foto a letto dopo il collasso

- Steso su un lettino a torso nudo,. "Miglioro ascoltando Janice (Janis, ndr) Joplin" commenta il cantante su Instagram, ricevendo gli auguri di pronta guarigione dal popolo delle Belieber. Durante la tappa del 7 marzo la popstar canadese, in seguito ad un

Bieber ha avuto una crisi respiratoria durante il concerto tenutosi alla 02 Arena di Londra. A spiegare la situazione al pubblico, il manager Scooter Braun: "Justin ha avuto un piccolo problema respiratorio. Ora è nel backstage con il dottore e l'équipe del pronto soccorso". Dopo una pausa durata circa venti minuti, il cantante (contro il parere dei medici) è comunque tornato sul palco per concludere lo show. "Mi sento meglio - ha detto Bieber - Grazie a tutti per avermi aiutato a riprendermi. Siete i migliori fan al mondo. Stiamo cercando di capire cosa sia successo. Grazie per l'affetto".